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Путин: Центр деловой активности смещается в сторону развивающихся рынков
Актуальные вопросы деятельности БРИКС в экономической и гуманитарной сферах обсуждают сегодня участники саммита БРИКС в Казани с участием Президента России Владимира Путина.
«Мировая торговля и в целом глобальная экономика претерпевают существенные изменения. В позитиве то, что центр деловой активности постепенно смещается в сторону развивающихся рынков. Формируется многополярная модель, которая запускает новую волну роста, и прежде всего, за счет стран Глобального Юга и Востока, и, естественно государств БРИКС», – сказал Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.
Саммит БРИКС в Казани продлится до 24 октября.
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