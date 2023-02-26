Путин: Цель Запада — разбить русский народ на «московитов, уральцев и других»

Главная цель Запада — развалить Россию в ее нынешнем виде. И если ему это удастся, то судьбы многих народов, прежде всего русского, кардинально изменятся. Об этом рассказал Президент России Владимир Путин.

«Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее», — отметил он в интервью журналисту Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин». (цитата по ТАСС).

Путин подчеркнул, что этот план «изложен на бумаге», однако Москва, руководствуясь «партнерскими соглашениями», старалась не упоминать это.

«Но это же все есть, это же все написано, на бумажке все написано. Ну, а теперь, когда их попытки переделать после развала Советского Союза мир исключительно под себя довели вот до такой ситуации, ну, конечно, мы вынуждены на это реагировать», — объяснил глава государства.

Президент подчеркнул, что ликвидация России остается единственной целью Запада. После этого же он планирует принять то, что от нее останется, «в семью цивилизованных народов».

«Но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль», — резюмировал он.