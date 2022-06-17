Президент: Будущее России – это семья с двумя, тремя и большим числом детей

Будущее России – это семья с двумя, тремя и большим числом детей. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Благополучие людей, их достаток – важнейший фактор демографического развития. И здесь, с учетом наложившихся негативных демографических волн, ситуация крайне сложная», – сказал глава государства.

Президент констатировал, что в апреле в России родилось менее 100 тыс. детей – это почти на 13% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. В связи с этим он попросил Правительство постоянно держать на контроле разработку дополнительных мер поддержки семей с детьми.

Путин уточнил, что меры поддержки семей с детьми «должны носить кардинальный характер, соразмерный масштабу чрезвычайного демографического вызова». «Речь должна идти не только о прямой финансовой поддержке, нам нужно настроить на запросы семей с детьми систему здравоохранения, образования, все сферы определяющие качество жизни людей. На решение такой задачи в том числе направлена Национальная социальная инициатива, которую региональные команды и АСИ реализуют вместе. Осенью оценим результаты такой работы», – отметил он.

Президент добавил, что будут подведены итоги рейтинга качества жизни в регионах, чтобы «максимально широко по всей стране использовать лучшие опыт и практики».

«Позитивная динамика реальных доходов граждан, снижение уровня бедности является главным показателем эффективности работы органов власти государства в целом. Причем ощутимых результатов здесь, несмотря на все объективные трудности, необходимо добиваться уже в этом году. И такая задача перед Правительством поставлена», – подчеркнул он.

По словам главы государства, повышен минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, на который завязаны многие другие социальные пособия и выплаты. «Они, соответственно, тоже должны вырасти, что напрямую затрагивает доходы около 15 млн человек», – заключил он.