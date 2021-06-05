Путин будет скучать по Меркель, как по коллеге

Президент РФ Владимир Путин заявил, что будет скучать по канцлеру ФРГ Ангеле Меркель после ее ухода с поста. Российский лидер считает главу немецкого правительства прямым, надежным и последовательным человеком.

«У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я ее очень высоко ценю», — передает слова Путина «РИА Новости».

На встрече с главами международных информагентств на ПМЭФ-2021 Президент России отметил, что ждет такой же последовательности и надежности от нового правительства ФРГ.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что покинет пост в сентябре этого года.