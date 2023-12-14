Путин: Будем только приветствовать граждан других стран, которые хотят переехать в Россию

Российские власти будут только приветствовать всех законопослушных граждан других стран, которые хотят переехать жить в нашу страну, работать здесь, связать с ней свою судьбу и своих детей. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время прямой линии.

«Тех людей, которые сознательно, не в силу экономических причин, к нам стараются переехать, мы будем только приветствовать, но в соответствии с нашим законом будем действовать», – сказал глава государства.

Путин напомнил, что есть определенные правила для получения российского гражданства. Он также заметил, что в Россию не направляется такое большое количество мигрантов, как в страны Западной Европы из Африки и Ближнего Востока, либо в США из Латинской Америки.

«Там из-за этого меняется и скоро поменяется этнический состав. Соотношение этнических групп в тех же Штатах и увеличение латиноамериканского населения неизбежно», – подчеркнул Президент РФ.