Путин: БРИКС планирует создать механизмы для разрешения торговых споров

Страны БРИКС наращивают взаимодействие по тематике безбарьерной электронной торговли. Динамичный рост объема продаж в интернете ведет к увеличению коммерческих споров, требующих оперативного и справедливого рассмотрения, сообщил Президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания саммита БРИКС.

«Российское председательство предложило наладить взаимное информирование о запуске онлайн сервисов по урегулированию споров в электронной коммерции, чтобы в будущем создать совместные рамочные процедуры досудебного разрешения споров», - уточнил глава государства.

Он также напомнил об инициативах учреждения арбитражного инвестиционного центра БРИКС и разработке конвенции об урегулировании инвестиционных споров. Он повысит защищенность взаимных капиталовложений.

Саммит глав государств стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР, с января этого года в него также входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Накануне в столицу РТ для участия в том же мероприятии прибыли представители Кубы, Боливии, Никарагуа, Монголии и других государств.