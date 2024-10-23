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Путин: БРИКС планирует создать механизмы для разрешения торговых споров
Страны БРИКС наращивают взаимодействие по тематике безбарьерной электронной торговли. Динамичный рост объема продаж в интернете ведет к увеличению коммерческих споров, требующих оперативного и справедливого рассмотрения, сообщил Президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания саммита БРИКС.
«Российское председательство предложило наладить взаимное информирование о запуске онлайн сервисов по урегулированию споров в электронной коммерции, чтобы в будущем создать совместные рамочные процедуры досудебного разрешения споров», - уточнил глава государства.
Он также напомнил об инициативах учреждения арбитражного инвестиционного центра БРИКС и разработке конвенции об урегулировании инвестиционных споров. Он повысит защищенность взаимных капиталовложений.
Саммит глав государств стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР, с января этого года в него также входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Накануне в столицу РТ для участия в том же мероприятии прибыли представители Кубы, Боливии, Никарагуа, Монголии и других государств.
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