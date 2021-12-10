Путин: Борьба с пандемией стимулирует страны ЕврАзЭС к тесному партнерству в медицине

В условиях постоянной борьбы с коронавирусной инфекцией страны Евразийского экономического союза начинают более тесно взаимодействовать в фармацевтической индустрии и в целом в области медицины, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В соответствии с поручением, которое мы дали в рамках нашего заседания в декабре прошлого года, в большинстве государств ЕврАзЭС успешно налажен выпуск российских вакцин. При этом хочу подчеркнуть: Россия не только инвестировала в создание производственных мощностей и новых рабочих мест, но и осуществила трансфер самых современных биомедицинских технологий», — рассказал российский лидер на заседании Высшего евразийского экономического совета.

Он отметил, что деятельность России в этом направлении для налаживания производств российских вакцин в других странах помогла странам ЕврАзЭС увеличить темпы вакцинации населения высокоэффективными препаратами, которые были произведены на их территории.

«Благодаря этому повышается коллективный иммунитет к Covid-19 на всем евразийском пространстве. А это важно в плане создания условий для полноценного возобновления свободного перемещения граждан наших стран по территории союза», — напомнил Путин.