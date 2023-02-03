Путин: Борьба с онкологией – один из приоритетов во всем современном мире

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму организаторам мероприятий информационно-просветительского проекта «Онкопатруль», приуроченных к Всемирному дню борьбы с раком. Он напомнил, что борьба с онкологическими заболеваниями была и остается одним из приоритетов всего современнего мира.

«В последние годы в нашей стране реализуется масштабная программа в этой важнейшей области здравоохранения. К решению ответственных задач привлечены ведущие учёные и практикующие врачи, производители фармацевтической продукции и эксперты. Большое внимание уделяется подготовке квалифицированных специалистов, модернизации и переоснащению онкоцентров, внедрению отечественных технологий диагностики и лечения рака», – приводятся слова главы государства на сайте Крелмя. Он добавил, что просветительская деятельность во многом способствует успеху в борьбе с опасными заболеваниями.

Путин выразил искреннюю благодарность всем участникам и организаторам, министерствам, здравоохранительным организациям и ведомствам, приложившим руку к созданию этого востребованного проекта за «истинно подвижническую работу, преданное служение делу во благо здоровья граждан России».