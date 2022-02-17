Путин: Нужно раскрывать преступления по горячим следам, не забывая о правах граждан

Активная наступательная борьба с криминалом – это важнейший приоритет в текущем году, заявил на расширенном заседании коллегии МВД Президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что в федеральный закон «О полиции» были внесены изменения, расширяющие полномочия сотрудников полиции. Так, при получении сообщений о происшествиях они могут незамедлительно осматривать жилые помещения, транспортные средства.

Путин напомнил, что работа по горячим следам важна для раскрытия преступлений, эффективной работы правоохранительной системы в целом, но, прежде всего, нужно гарантировать свободы и права граждан.

«В целом вновь обращаю внимание на задачу кардинального повышения уровня раскрываемости преступлений. По итогам прошлого года добиться здесь качественных сдвигов, к сожалению, пока не удалось. А значит, нужна последовательная, более результативная работа по всем видам преступлений, которые представляют угрозу для нашего общества», – подчеркнул Президент.