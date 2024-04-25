Путин: Большие семьи — главное условие уверенного развития государства

Большие семьи, многодетность — это одно из ключевых условий уверенного развития государства и нравственного благополучия общества. Именно в семейном кругу, в атмосфере любви и внимания, формируются личность и взгляды ребенка, передаются традиции, воспитывается патриотизм. Об этом, обращаясь к участникам Ежегодной всероссийской демографической конференции, заявил Президент Владимир Путин.

«Важно воспитывать подрастающее поколение в духе ценностей большой, многодетной, дружной семьи, заботы о ближних, детях и родителях», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Путин напомнил, что поддержка и повышение рождаемости, многодетности и обеспечение достойного качества жизни семей являются приоритетной общенациональной задачей. В этой работе должны быть задействованы все уровни власти, гражданские институты и СМИ. Вокруг нее должны строиться планы, проекты и инициативы в разных сферах — от социальной политики до экономики и благоустройства населенных пунктов.

«Считаю тему вашего форума, проходящего в Год семьи, актуальной и востребованной. В его названии: „Россия — большая семья больших семей. Многодетность как новая норма“», — напомнил глава государства.