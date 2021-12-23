Путин: Бойкот Олимпиады в Пекине со стороны США – попытка сдержать развитие КНР

Бойкотирование Олимпиады в Пекине со стороны США – это большая ошибка. Спорт должен объединять людей, а в данном случае он использован как метод сдерживания развития КНР. Об этом Президент России Владимир Путин рассказал на ежегодной большой пресс-конференции с журналистами.

«Решение о бойкоте неприемлемое и ошибочное. Это связано с попыткой сдержать развитие Китайской Народной Республики. Других мотивов тут нет и быть не может. Но спорт, как и искусство, должен объединять людей, а не создавать проблемы в отношениях между народами и государствами», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что это решение нанесет ущерб всему мировому сообществу.

По его словам, США пытаются не дать развиться экономике Китая, но это ошибочная политика. Неправильно использовать спорт как метод сдерживания.

«США не смогут сдержать развитие Китая. Им нужно осознать это. Сегодня экономика Китая по паритету покупательной способности больше, чем американская. Через несколько лет экономика КНР станет первой в мире и по всем остальным показателям», — добавил Путин.

Россия всегда была против политизации спорта, заключил Президент страны.