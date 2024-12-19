Путин: Бойцы в спецоперации действуют героически

Российские бойцы, выполняя задачи в ходе специальной военной операции, действуют героически, и возможности Вооруженных сил РФ возрастают. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время прямой линии.

«Мы движемся к решению наших первостепенных задач, которые обозначили в начале специальной военной операции. Что касается ребят, то они действуют героически. Постоянно об этом говорю и буду повторять, потому что для этого есть все основания», — сказал глава государства.

Путин отметил, что сейчас 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота воюет в Курской области, «выбивая противника с нашей территории». Кроме того, там воюют 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 76-я и 106-я дивизии ВДВ, мотопехота Северного военного округа, перечислил он.

«Все воюют просто героически. И вот в данный момент они ведут бой. Пожелаем им всем удачи, победы и возвращения домой», — сказал Президент РФ.

На прямую линию глава государства принес подарок 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота — копию боевого знамени.