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Официальная хроника
1 ноября 2022  15:20

Путин: Благодаря Федерации дзюдо РФ растет интерес к спортивному единоборству

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Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов, тренеров и ветеранов в области единоборств с 50-летием Федерации дзюдо страны. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. 

Глава государства отметил высокий вклад организации в популяризацию этого динамичного и зрелищного вида спорта и продолжение победных традиций отечественной школы дзюдо, которые складывались из достижений и успехов талантливых атлетов на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и мира.

Путин особо отметил заслуги федерации в создании условий для системного и стабильного развития дзюдо, в том числе разработка и использование лучших практик и методик, совершенствование тренировочной инфраструктуры, подготовка и проведение различных первенств, реализация программ по вовлечению молодежи.

«Столь содержательная, востребованная деятельность – это значимый вклад в достижение общенациональной задачи повышения качества и продолжительности жизни людей», – подчеркнул Президент.

По его словам, именно благодаря усилиям федерации интерес к спортивному единоборству с его уникальной историей и философией только растет. 

#Владимир Путин
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