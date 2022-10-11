Путин: Библиотеки в России всегда были и остаются уникальными хранилищами знаний

Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей и участников X юбилейного Форума молодых библиотекарей «Предъяви себя миру». Он напомнил, что российские библиотеки всегда были и остаются уникальными хранилищами знаний, образовательными и просветительскими центрами, а также местами полезного досуга.

«Многие поколения ваших предшественников – настоящих энтузиастов и подвижников – внесли огромный вклад в сбережение нашего исторического, культурного, духовного достояния, в приобщение подрастающего поколения к богатейшему наследию отечественной и зарубежной классики, лучшим произведениям современных авторов», —приводятся слова главы государства в телеграмме на сайте Кремля.

Путин отметил, что в эпоху эффективного развития передовых технологий, библиотекам нужно расширить сферу своей деятельности, стать значимой, неотъемлемой составляющей современной информационной инфраструктуры.

«Для этого необходимо внедрять лучший опыт и практики, обновлять книжные фонды, повышать уровень профессиональной подготовки работников библиотек. Уверен, что такой подход в полной мере отвечает запросам времени», — считает российский лидер.

Х юбилейный Форум молодых библиотекарей России «Предъяви себя миру» проходит в Москве с 11 по 13 октября 2022 года. За 16 лет истории проект побывал во многих городах страны – от Иркутска до Калининграда.