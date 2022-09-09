Путин: «Библиотека Союзного государства» откроет читателю правду об истории РФ и Беларуси

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов российско-белорусского проекта «Библиотека Союзного государства». Серия книг, созданная специалистами из двух государств, расскажет читателям о важнейших событиях из единой истории России и Беларуси, сообщает пресс-служба Кремля.

«Сейчас, когда историю все чаще пытаются переписать, исказить в угоду политической конъюнктуре, особенно важно расширять доступ к правдивой, достоверной информации о прошлом, сохранять и передавать будущим поколениям память о ратных подвигах наших предков, об их достижениях в науке, культуре, искусстве и других сферах», — говорится в обращении главы государства.

Он отметил, что «Библиотека Союзного государства» имеет большое просветительское значение для народов России и Беларуси, поспособствует укреплению их дружбы.

Напомним, что сегодня в Москве прошла презентация первой книги серии — «Защищая Отечество». В ней собраны уникальные исторические материалы, посвященные ратным подвигам Брестского, Витебского, Минского, Могилевского и Полоцкого пехотных полков в ходе Отечественной войны 1812 года.