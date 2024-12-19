Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин: Безработица в России находится на рекордно низком уровне — 2,3%
Безработица в России находится на рекордно низком уровне и составляет 2,3%. Об этом сообщил Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.
«Один из серьезных показателей для экономик всех стран мира — уровень безработицы. Она у нас находится на рекордно низком уровне. Такого вообще никогда не было», — сказал глава государства.
Путин добавил, что рост промышленности в целом в этом году составил 4,4%, а перерабатывающей промышленности в частности — 8,1%.
«Конечно, тревожным сигналом является инфляция. Сейчас она составляет примерно 9,2–9,3%. Но заработные платы выросли на 9% в реальном выражении. И доходы населения тоже выросли», — отметил Путин.
Он подчеркнул, что в целом ситуация в экономике России стабильная и надежная.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»