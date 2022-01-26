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Экономика
26 января 2022  16:16

Путин: Безработица в России держится на минимальном уровне

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Уровень безработицы в России на сегодняшний день является минимальным. Об этом на встрече с руководителями итальянских компаний в режиме видеосвязи сообщил Президент РФ Владимир Путин, передает пресс-служба московского Кремля.

«Безработица у нас держится на исторических минимумах — 4,3%», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что глобальный экономический кризис, вызванный пандемией, сказался на России не так существенно, как на других государствах, благодаря структурной надежности экономики. 

#безработица #Владимир Путин
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