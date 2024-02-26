news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 26 февраля 2024 14:43

Путин: Безработица в Карачаево-Черкесии в полтора раза выше, чем по России

Скопировать ссылку

Показатель безработицы в Карачаево-Черкесии снизился почти в два раза. Тем не менее он все еще в полтора раза выше, чем в среднем по стране, заявил Президент России Владимир Путин на встрече с главой республики Рашидом Темрезовым. Детали разговора приводит пресс-служба Кремля.

«По республике в целом ситуация вполне, скромно скажем, удовлетворительная. Объем промышленного производства растет, сельхозпродукция выпускается в большем объеме. Безработица снижается, заметно снизилась — до 5%. Она еще, конечно, в два, в полтора раза больше, чем в среднем по стране, но все-таки снизилась почти в два раза. Это заметный момент», — заявил глава государства.

На встрече обсуждались строительство, инвестпроекты, вопросы поддержки семей и участников СВО, национальные проекты. Как отметил Темрезов, почти каждая третья семья в регионе является многодетной, а по продолжительности жизни КЧР занимает шестое место по стране.

#Владимир Путин #карачаево-черкесия #Год семьи #нацпроекты #национальные проекты
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100