Путин: Бережное отношение к природным ресурсам — один из ключевых приоритетов государства

Бережное использование природных ресурсов, экологическая безопасность и качество жизни людей — это важнейшие приоритеты государства. Россия готова поделиться своими наработками в данной области, а также будет поддерживать международные инициативы, направленные на улучшение состояния окружающей среды. Об этом в телеграмме, направленной участникам и гостям IX Невского международного экологического конгресса, сказал Президент России Владимир Путин.

«За прошедшие годы ваш форум укрепил свои позиции как авторитетная площадка для обсуждения широкого круга вопросов природоохранной тематики. И сегодня участники конгресса продолжат серьезный, вдумчивый разговор об актуальных, наиболее острых проблемах экологической повестки, таких как защита окружающей среды, совершенствование национальных законодательств в этой важной сфере, совместный поиск ответов на вызовы климатических изменений», — отметил Президент РФ.

В заключение он пожелал участникам мероприятия успешных и плодотворных дискуссий.

Невский международный экологический конгресс проводится в Санкт-Петербурге начиная с 2008 года.