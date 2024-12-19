Путин: Бенефициар ситуации в Сирии — это Израиль, Россия осуждает это

Израиль стал главным бенефициаром сложной ситуации в Сирии, и Россия осуждает любой захват сирийских территорий еврейским государством. Об этом на прямой линии заявил Президент РФ Владимир Путин.

«На мой взгляд, главный бенефициар сегодняшней ситуации в Сирии — это Израиль. Россия осуждает захват любых сирийских территорий, наша позиция не терпит корректировок. Мы знаем, что Израиль продвинулся в глубину на 25 километров и вошел в укрепления, созданные еще [при] СССР», — заметил российский лидер.

Путин выразил надежду на то, что вскоре израильские войска покинут территорию Сирии, однако, по его словам, сейчас численность израильского контингента в Сирии только растет.