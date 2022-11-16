Путин: Банки пьют кровь из пенсионеров до гробовой доски, это нужно прекратить

В России необходимо остановить практику, когда финансовые организации «легко и с удовольствием» выдают небольшие кредиты, в том числе – пенсионерам, заявил Президент Владимир Путин. Из-за такого подхода к работе многие становятся вечными должниками, подчеркнул он на совещании с членами Правительства и предложил предусмотреть для таких ситуаций процедуру досудебного банкротства.

«Прошу вас уделить внимание людям старшего возраста, пенсионерам. Потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход. Но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски. Это, конечно, нужно прекратить», – подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Он поручил главе Минэкономразвития Макиму Решетникову проследить за тем, чтобы кредитные организации перестали превращать пенсионеров в вечных должников. По мнению главы государства, если пенсионер взял кредит, но не сумел его отдать, он должен попасть под процедуру досудебного банкротства.