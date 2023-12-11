news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 11 декабря 2023 15:30

Путин: Архангельская область передаст ВМФ еще три ракетоносца «Борей-А» и пять подлодок

Скопировать ссылку

В ближайшие годы со стапелей комплекса «Севмаш» сойдут три стратегических ракетоносца класса «Борей-А». Об этом на церемонии поднятия флага на двух атомных подводных крейсерах в Архангельской области заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Одновременно строятся пять подводных лодок класса „Ясень-М“, в том числе на завершающем этапе находится атомный крейсер „Архангельск“», — отметил глава государства.

Напомним, что к проекту «Борей-А» относится «Император Александр III». Подлодка, на которой сегодня был поднят флаг ВМФ, является третьим серийным кораблем проекта.
Второе судно — «Красноярск» Ч относится к четвертому поколению атомоходов проекта «Ясень-М».

#Владимир Путин #ВМФ #архангельск
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100