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Путин: Архангельская область передаст ВМФ еще три ракетоносца «Борей-А» и пять подлодок
В ближайшие годы со стапелей комплекса «Севмаш» сойдут три стратегических ракетоносца класса «Борей-А». Об этом на церемонии поднятия флага на двух атомных подводных крейсерах в Архангельской области заявил Президент РФ Владимир Путин.
«Одновременно строятся пять подводных лодок класса „Ясень-М“, в том числе на завершающем этапе находится атомный крейсер „Архангельск“», — отметил глава государства.
Напомним, что к проекту «Борей-А» относится «Император Александр III». Подлодка, на которой сегодня был поднят флаг ВМФ, является третьим серийным кораблем проекта.
Второе судно — «Красноярск» Ч относится к четвертому поколению атомоходов проекта «Ясень-М».
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