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Официальная хроника
25 ноября 2021  10:48

Путин: Арбитражный суд Москвы внес значимый вклад в становление экономических отношений

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Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Арбитражного суда Москвы с 85-летием создания организации. Поздравительный адрес опубликован сегодня на сайте Кремля.

Путин отметил, что за годы работы Арбитражный суд накопил серьезный опыт. «Своей активной позицией в вопросах обеспечения открытости и доступности правосудия, стабильности правоприменения арбитражного законодательства внес значимый вклад в становление и развитие цивилизованных экономических отношений», — написал в поздравительной телеграмме глава государства. 

Он также добавил, что коллектив сделал многое для формирования как предпринимательского, так и инвестиционного климата в стране в целом и ее столице в частности. 

Президент выразил уверенность, что коллектив Арбитражного суда при его профессионализме и беспристрастности будет и дальше «способствовать росту авторитета судебной власти, повышению доверия к ней со стороны общества и бизнеса».

В завершение Путин пожелал всему коллективу дальнейших успехов.

#владимир путин #арбитражный суд
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