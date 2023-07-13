Путин анонсировал возобновление программы мегагрантов для ученых

Фото: пресс-служба КФУ

В России будет возобновлена программа мегагрантов для исследователей. Правительство страны и Государственная Дума должны будут предусмотреть ее финансирование на период до 2026 года. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании I Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», сообщает пресс-служба Кремля.

«Считаю необходимым повысить максимальный размер мегагрантов, увеличить, что очень важно, и коллеги об этом говорили недавно со мной, сроки их реализации, скажем, до пяти лет, — некоторые говорят, хорошо бы и десять, — до пяти лет с возможностью продления до трех. Это уже будет почти десять», — заметил Путин.

Ведущие российские и зарубежные исследователи, в том числе уже участвовавшие в создании на территории страны лабораторий мирового уровня, будут получать на свои проекты по 0,5 млрд рублей при условии, если они готовы работать в России на постоянной основе.

По 250 млн рублей за пять лет будут предусмотрены для ведущих зарубежных ученых, которые приедут в РФ и создадут кафедры в отечественных вузах.

Принципиально новым направлением должно стать оказание поддержки перспективным молодым исследователям, в том числе и россиянам, «которые хотят вернуться на Родину и внести значимый вклад в научно-технологические решения».

Программа научных мегагрантов от Правительства РФ была учреждена в 2010 году. Это открытый публичный конкурс для привлечения ученых в российские вузы.