Путин анонсировал совместные учения России и Казахстана в рамках ОДКБ

Министерства обороны России и Казахстана готовят совместные учения в рамках деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Российский лидер Владимир Путин заявил об этом на встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Сочи, сообщает РИА Новости.

Глава российского государства также заметил, что личные контакты с Президентом Казахстана дают дополнительный импульс развитию стратегического партнерства двух стран.

«У нас будет возможность и формально, и в неформальной обстановке поговорить во время рабочего обеда. Вопросов много, и очень рад возможности спокойно, в деловом, дружеском ключе обсудить все вопросы, которые стоят на повестке дня», — сказал Путин перед началом переговоров.

Токаев в свою очередь отметил, что надеется на личное участие российского Президента в предстоящем саммите СНГ, председателем которого в этом году выбран Казахстан.

«Россия играет важную роль в СНГ, это действительно одно из приоритетных направлений нашего взаимного сотрудничества в международном формате», — подчеркнул он.