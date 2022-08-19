news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
19 августа 2022  16:44

Путин анонсировал совместные учения России и Казахстана в рамках ОДКБ

news_top_970_100

Министерства обороны России и Казахстана готовят совместные учения в рамках деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Российский лидер Владимир Путин заявил об этом на встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Сочи, сообщает РИА Новости. 

Глава российского государства также заметил, что личные контакты с Президентом Казахстана дают дополнительный импульс развитию стратегического партнерства двух стран. 

«У нас будет возможность и формально, и в неформальной обстановке поговорить во время рабочего обеда. Вопросов много, и очень рад возможности спокойно, в деловом, дружеском ключе обсудить все вопросы, которые стоят на повестке дня», — сказал Путин перед началом переговоров. 

Токаев в свою очередь отметил, что надеется на личное участие российского Президента в предстоящем саммите СНГ, председателем которого в этом году выбран Казахстан. 

«Россия играет важную роль в СНГ, это действительно одно из приоритетных направлений нашего взаимного сотрудничества в международном формате», — подчеркнул он. 

#Владимир Путин #Касым-Жомарт Токаев #военные учения
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100