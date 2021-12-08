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Наука и образование
8 декабря 2021  22:24

Путин анонсировал программу поддержки научной деятельности

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В России планируется создание программы, которая поможет поддержать среди граждан интерес к научной деятельности. Об этом на встрече с участниками Конгресса молодых ученых рассказал Президент РФ Владимир Путин.

«На ближайшие годы, может быть, на 10 лет вперед, постараемся выработать такую программу, которая способствовала бы поддержанию интереса к научной деятельности», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Президент подчеркнул, что руководство страны поможет не только подтолкнуть молодых людей к науке, но и поддержать этот интерес к исследовательской работе.

#молодые ученые #Владимир Путин
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