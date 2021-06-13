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Ру Тат
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13 июня 2021  13:04

Путин: американские компании хотят работать в России

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Американские компании хотят работать в России, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью на медиаплатформе «Смотрим», говоря о российско-американских отношениях

«Есть вопросы, где мы действительно можем эффективно работать. Кстати говоря, и в области экономики тоже взаимная заинтересованность есть. Многие компании американские хотят работать у нас. Их за уши вытаскивают с нашего рынка, они уступают место конкурентам. Это что — это разве на пользу американской экономике?» — сказал Путин.

Встреча Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом пройдет 16 июня в Женеве.

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