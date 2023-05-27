Путин: Академия творческих индустрий «Тавриды» объединит молодые таланты со всей РФ

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением, приуроченным к открытию Академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида». Новое пространство станет точкой притяжения молодых талантов со всей страны, уверен он.

«За последние пять лет благодаря форуму „Таврида“ под Судаком, в бухте Капсель, сформировался целый комплекс возможностей для креативной молодежи. Создание круглогодичного образовательного центра выводит это развитие на качественно новый уровень», — подчеркнул он.

Путин отметил, что выбор места расположения академии неслучаен, ведь Крым — особое место, издавна привлекавшее выдающихся соотечественников: поэтов, писателей, художников.

Президент добавил, что создание такой площадки особенно важно, когда культура и искусство, призванные объединять людей, стали эпицентром геополитического противостояния.

«Все, что связано с Россией, пытаются „отменить“, вычеркнуть из достояния цивилизации. Тем самым подобные „деятели“ наказывают, прежде всего, самих себя, лишают свои народы, своих граждан возможности прикоснуться к подлинным шедеврам», — уверен Президент.

В то же время, отметил он, Россия по-прежнему относится с уважением к наследию мировой культуры. Для ее граждан «просто невозможны попытки его отменить».