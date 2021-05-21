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Ру Тат
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21 мая 2021  20:52

Путин: академика Сахарова будут помнить как мужественного и несгибаемого человека

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Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов торжественного мероприятия, посвященного 100-летию со дня рождения академика Андрея Сахарова. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Мы искренне гордимся тем, что этот выдающийся ученый был нашим соотечественником и современником. Его фундаментальные труды и практические разработки стали большим, поистине бесценным вкладом в развитие научной мысли, в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны», — сказал Путин.

По его словам, академика Андрея Сахарова будут помнить как мужественного, несгибаемого, обладающего огромным внутренним достоинством человека.

«Уверен, что памятный вечер с участием Национального филармонического оркестра России станет одним из ярких вдохновляющих мероприятий, приуроченных к юбилею Андрея Дмитриевича Сахарова. Желаю вам всего самого доброго», — заключил Президент.

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