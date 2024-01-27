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Путин: Агрессия против России доказала, что нацизм в 45-м был повержен, но не изжит
Ситуация вокруг России сейчас доказывает, что в 1945 году нацизм был повержен, однако не уничтожен. Об этом, выступая на концерте-реквиеме в Санкт-Петербурге, посвященном 80-летию снятия блокады с Ленинграда, заявил Президент России Владимир Путин.
«Русофобия, ксенофобия, национализм стали орудием реваншистов во многих странах Европы: в Прибалтике, к сожалению, на Украине», — заявил он.
Путин отметил, что пособникам этих идеологий мешает подлинная история, с чем и связаны постоянные попытки пересмотреть и извратить причины, ход и итоги Второй мировой войны, возвеличив убийц и оболгав героев.
«Тем самым [они] отказываются, отрекаются от своих же предков – и это тоже преступление. Мы никогда не предадим память и подвиг наших отцов, дедов и прадедов», – подчеркнул Президент России.
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