Путин: Агрессия против России доказала, что нацизм в 45-м был повержен, но не изжит

Ситуация вокруг России сейчас доказывает, что в 1945 году нацизм был повержен, однако не уничтожен. Об этом, выступая на концерте-реквиеме в Санкт-Петербурге, посвященном 80-летию снятия блокады с Ленинграда, заявил Президент России Владимир Путин.

«Русофобия, ксенофобия, национализм стали орудием реваншистов во многих странах Европы: в Прибалтике, к сожалению, на Украине», — заявил он.

Путин отметил, что пособникам этих идеологий мешает подлинная история, с чем и связаны постоянные попытки пересмотреть и извратить причины, ход и итоги Второй мировой войны, возвеличив убийц и оболгав героев.

«Тем самым [они] отказываются, отрекаются от своих же предков – и это тоже преступление. Мы никогда не предадим память и подвиг наших отцов, дедов и прадедов», – подчеркнул Президент России.