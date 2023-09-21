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Путин: Афиша театрального фестиваля во Владивостоке впечатляет широкой географией
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного Тихоокеанского театрального фестиваля, который во второй раз проводится во Владивостоке. Телеграмма размещена на сайте Кремля.
«Ваш творческий проект является большим, по-настоящему праздничным событием в культурной жизни Дальнего Востока и всей страны», – сказал глава государства.
Он подчеркнул, что афиша события поистине впечатляет: зрители смогут увидеть сценические постановки самых разных жанров и направлений из стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.
Путин выразил уверенность в том, что спектакли пройдут успешно и вызовут неподдельный интерес знатоков и ценителей искусства.
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