Путин: Афиша театрального фестиваля во Владивостоке впечатляет широкой географией

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного Тихоокеанского театрального фестиваля, который во второй раз проводится во Владивостоке. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Ваш творческий проект является большим, по-настоящему праздничным событием в культурной жизни Дальнего Востока и всей страны», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что афиша события поистине впечатляет: зрители смогут увидеть сценические постановки самых разных жанров и направлений из стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

Путин выразил уверенность в том, что спектакли пройдут успешно и вызовут неподдельный интерес знатоков и ценителей искусства.