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Путин: Адмирал Ушаков во многом определил дальнейшее развитие флота России
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге принял участие в открытии памятника адмиралу Федору Ушакову. Ратное искусство и новаторство выдающегося флотоводца во многом определили дальнейшее развитие российского флота. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Решительный, талантливый флотоводец, истинный патриот Отечества, Ушаков за всю свою блестящую карьеру не проиграл ни одного сражения. Свой флагманский корабль он ставил передовым, вдохновляя смелостью и мужеством матросов и командиров, быстро и точно оценивал боевую обстановку и проводил решительную атаку», — заявил глава государства.
Он подчеркнул, что адмирал сделал многое для того, чтобы приумножить международное влияние России, укрепить ее мощь. В частности, он уделял много внимания воспитанию и обучению моряков. Это делает его заветы и идеалы близкими и для современных представителей Военно-Морского флота РФ. Для них Ушаков по-прежнему является символом военной доблести.
Президент выразил благодарность тем, кто принимал участие в создании и установке памятника.
«Наш долг — чтить память всех героев Отечества. Среди них, безусловно, особое место принадлежит великому флотоводцу, отважному адмиралу, патриоту земли русской Фёдору Фёдоровичу Ушакову», — заключил он, отметив, что такие примеры вдохновляют нас смело преодолевать любые трудности и вызовы, побеждать во имя родной страны и двигаться вперед.
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