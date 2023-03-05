Путин 8 марта вручит госнаграды в Кремле

На следующей неделе Президент Владимир Путин вручит государственные награды в Кремле. Церемония награждения запланирована на 8 марта и будет приурочена к Международному женскому дню.

Кроме того, планируется, что Путин на следующей неделе проведет совещание с членами Совбеза РФ и несколько рабочих встреч, сообщает РИА Новости.

Напомним, 9 февраля Путин вручал государственные награды представителям авиационной отрасли, церемония была приурочена к 100-летию отечественной гражданской авиации.