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Путин 8 марта вручит госнаграды в Кремле
На следующей неделе Президент Владимир Путин вручит государственные награды в Кремле. Церемония награждения запланирована на 8 марта и будет приурочена к Международному женскому дню.
Кроме того, планируется, что Путин на следующей неделе проведет совещание с членами Совбеза РФ и несколько рабочих встреч, сообщает РИА Новости.
Напомним, 9 февраля Путин вручал государственные награды представителям авиационной отрасли, церемония была приурочена к 100-летию отечественной гражданской авиации.
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