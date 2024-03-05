Путин: 40% руководителей России — это женщины

Центр притяжения в семье, руководители, волонтеры — женщины добиваются впечатляющих результатов во многих областях. Они вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, обращаясь к к участникам Всероссийского женского форума.

«Сразу скажу, что женщины вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития. Без вас невозможно представить такие важнейшие сферы, как здравоохранение, образование, наука, культура, предпринимательство, государственное и муниципальное управление», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что женщинам присущи ответственность, тщательная проработка любого вопроса, взвешенность решений и мудрость. Неслучайно они занимают 40% руководящих должностей в стране.

«Вы всегда там, где трудно, где кипит работа, где реализуются значимые социальные, экономические, научные, гуманитарные и благотворительные проекты», — приводит слова Президента пресс-служба Кремля.

Отдельно он отметил лауреатов премии «По зову женского сердца», среди которых есть участницы специальной военной операции. Путин поблагодарил их за отзывчивость, стойкость, мужество и милосердие.

«Хотел бы еще сказать о ключевой роли женщины в сохранении наших традиций и духовно-нравственных ценностей, в воспитании подрастающих поколений. Ведь именно женщины трудятся в школах и детских садах, занимают ведущие позиции в образовательной сфере. Женщины — главный центр притяжения в семье. Вы создаете здесь атмосферу любви, понимания и заботы», — заключил глава государства и напомнил, что мероприятие проводится в Год семьи.