Путин: 300 тыс. человек захотели принять участие во Всемирном фестивале молодежи

Приблизительно 300 тыс. человек из 190 стран мира прислали заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами вузов Калининградской области, сообщает пресс-служба Кремля.

«<…> 190 стран уже. Уже заявки прислали 300 тыс. человек из 190 стран мира, поэтому это мероприятие обещает быть таким масштабным, мощным, красивым», — заметил глава государства.

По словам Путина, Советский Союз и Россия регулярно принимали у себя мероприятия такого масштаба. «Некоторое переформатирование происходит в связи с сегодняшней ситуацией, но в целом, как вы видите, желающих очень много», — выразил уверенность он.

Кроме того, российский лидер согласился с замечанием задавшей вопрос о Всемирном фестивале молодежи студентки, что необходимо создать международную организацию, которая бы отвечала за контакты молодежи РФ и зарубежных стран.

«<…> какой-то постоянно функционирующий общий орган, координирующий контакты, в том числе и тех, кто хочет к нам приехать и приедет, конечно, наверное, был бы востребован. Я обязательно попрошу коллег в Правительстве этим заняться», — пообещал он.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта. В рамках региональной программы с 10 по 17 марта участники форума посетят 30 городов России.