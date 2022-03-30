Путин 30 марта проведет совещание по поддержке авиаотрасли

Президент России Владимир Путин сегодня проведет совещание по поддержке авиационной отрасли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Ситуацию в этой области обсуждали и на предыдущих совещаниях у Президента: на фоне специальной военной операции на Украине страны Запада ввели санкции, предполагающие, в том числе, запрет на предоставление России самолетов и компонентов для них, на страхование и техобслуживание авиатехники.

В результате рестрикций российские перевозчики стали сталкиваться с попытками арестов самолетов во время международных полетов и даже вывозных рейсов.

Утром 24 февраля Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против РФ.