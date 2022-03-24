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Культура
24 марта 2022  16:18

Путин 25 марта встретится с лауреатами премии по культуре и искусству

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Президент России Владимир Путин завтра, 25 марта, проведет встречу с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии по литературе и искусству для детей и юношества. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что мероприятие пройдет в формате видеоконференции. 

«Двадцать пятого марта, в День работника культуры, Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет встречу с лауреатами премии Президента для молодых деятелей культуры и премии Президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2021 года», — сказано в сообщении.

Эти премии традиционно присуждаются молодым деятелям за создание выдающихся произведений литературы и искусства, а также за реализацию творческих и исследовательских проектов в области библиотечного дела, музейной и издательской деятельности, художественного образования и сохранение объектов культурного наследия, сохранения и развития национальных культур народов России.

 

#Владимир Путин #культура #премии
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