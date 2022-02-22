Путин 23 февраля возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Российский лидер Владимир Путин в День защитника Отечества возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Двадцать третьего февраля, в День защитника Отечества, Президент России Путин почтит память погибших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Московского Кремля», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Могила Неизвестного Солдата — памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году.