Путин 22 февраля встретится с Президентом Азербайджана

Президент России Владимир Путин 22 февраля проведет переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Предстоящую встречу анонсировала пресс-служба Кремля.

Отмечается, что главы государств обсудят весь комплекс вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономи­чес­кой и гуманитарной сферах.

Также планируется поговорить о ходе реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, которые Россия, Армения и Азербайджан заключили в 2020 и 2021 годах. В частности, меры по вос­становлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

После окончания переговоров президенты подпишут декларацию о союз­ническом взаимодействии.

В Нагорном Карабахе осенью 2020 года возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Новое обострение, получившее неофициальное название Второй карабахской войны, завершилось 10 ноября 2020-го после подписания соглашения о прекращении огня. Тем не менее многие пункты соглашения до сих пор не выполнены, а на линии соприкосновения регулярно возникают перестрелки.