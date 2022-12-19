Путин 20 декабря вручит ордена «За заслуги перед Отечеством» Пасечнику и Пушилину

Завтра, 20 декабря, Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии вручения госнаград. Мероприятие пройдет в Екатерининском зале Кремля.

«Высшими государственными наградами отмечена деятельность выдающихся россиян в области образования, науки, медицины и здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, морского транспорта, а также ряда других сфер», – передает пресс-служба Кремля.

Почетное звание Героя России присвоено старшему лейтенанту Степану Белову и майору Константину Широкову. Пять россиянок отмечены званием «Мать-героиня» – они родили и воспитали 10 и более детей. Ордена «За заслуги перед Отечеством» были удостоены почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев, врио главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин, митрополит Ювеналий Поярков.