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18 октября 2021  16:37

Путин 19 октября проведет заседание Президиума Государственного Совета

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Президент РФ Владимир Путин проведет Заседание Президиума Государственного Совета 19 октября в режиме видеосвязи. В рамках встречи планируется рассмотреть транспортную стратегию Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года, передает пресс-служба Кремля.

В соответствии с национальными целями и стратегическими задачами РФ стратегия определяет основное направление развития транспорта. Документ был разработан при участии всех органов государственной власти федерального и регионального уровня и представителей бизнеса.

«Стратегия призвана обеспечить максимальный учет экономических интересов и ожиданий всех без исключения субъектов рынка транспортных услуг, прежде всего прямых пользователей — граждан Российской Федерации, проживающих в городах и сёлах, в удаленных и труднодоступных районах страны», — отметили в пресс-службе Кремля.

#транспорт #Владимир Путин #стратегия 2030
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