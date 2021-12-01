Путин: 125-летие со дня рождения маршала Жукова — знаковое событие для всей России

Торжественные мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Георгия Жукова, призваны сберечь народную память о великом полководце. Об этом Президент России Владимир Путин заявил в телеграмме, адресованной участникам и организаторам торжеств.

«Юбилей этого выдающегося военного и государственного деятеля — большое, знаковое событие не только для его земляков, жителей Калужской области, но и для всей страны», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что Жуков был прославленным полководцем и личностью поистине исторического масштаба, который посвятил себя служению Родине, прошел героический ратный путь от рядового Первой мировой войны до Маршала Победы.

«Его стратегический талант, умение в самых сложных ситуациях принимать грамотные, оперативные решения во многом определили итоги ключевых, переломных сражений Великой Отечественной войны», — приводит слова Президента сайт Кремля.

Путин выразил уверенность в том, что проводимые торжественные мероприятия являются важной и востребованной инициативой и свидетельством глубокого интереса разных поколений к истории Отечества.