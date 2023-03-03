Пути снабжения и отхода ВСУ из Артемовска попали в зону обстрела «Вагнера»

Под огневым поражением артиллерии частной военной компании «Вагнер» находятся на данный момент все пути снабжения и отхода ВСУ из Артемовска, передает РИА Новости со ссылкой на бойца ЧВК. Он утверждает, что «вагнеровцы» взяли под контроль стратегический холм, с которого видны все окрестности города и подъездные пути.

«Мы видим, по этим подъездным путям уже не проехать, не пройти, как хотелось бы противнику», — утверждает военный. По его словам, сейчас российские силы отрезают украинскую армию от путей снабжения из города Часова Яра под Артемовском.

«Артиллерия работает постоянно, какое-то движение замечается, сразу туда отрабатывается, у них проблемы, я думаю, с этим, и большие», – добавил он. При этом военнослужащий признал, что «противник тоже не занимается ерундой» и прокладывает новые дороги в обход.

Напомним, сегодня основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что Артемовск практически полностью окружен, и призвал Президента Украины Владимира Зеленского позволить частям ВСУ уйти из города.