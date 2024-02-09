Путин на интервью у Карлсона: Россия могла бы вступить в НАТО

Президент РФ Владимир Путин рассказал на интервью у американского журналиста Такера Карлсона, что еще в 2000х годах Россия могла бы вступить в НАТО. На эту тему он разговаривал с экс-лидером США Биллом Клинтоном, пишет ТАСС.

Российский лидер отметил, что тему подняли в 2000-м году на встрече двух президентов в Кремле. Но Клинтон не выразил искреннего желания.

«Я ему задал вопрос: "Слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно?" Вдруг он сказал: "Ты знаешь, это интересно, я думаю, что да". А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: "Ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой - нет, сейчас это невозможно"», - цитирует диалог Путин, предложив также подтвердить этот разговор у самого Клинтона.

Однако горечи от отказа Президент РФ не испытывает.

«Мы же не жених и невеста», - пошутил он, подчеркнув, что «нет, так, нет».

Еще российский лидер рассказал, что позже он попытался найти другой способ выстраивания отношений, предлагал искать другие точки сотрудничества. Но Клинтон не согласился. О том, почему американский президент так сделал, Путин рекомендовал спросить в Вашингтоне.