«Путеводный маяк для венчурного рынка»: как Татарстан презентовал РВФ в Москве

Делегация от Татарстана сегодня презентовала 20-й Российский венчурный форум на пресс-конференции в ТАСС. Событие пройдет с 8 по 11 апреля в Казани и соберет представителей венчурного рынка, стартапы, инвесторов и представителей власти. Что в программе форума – в материале «Татар-информа».





До Российского венчурного форума (РВФ) остается меньше месяца

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Российский венчурный форум станет юбилейным и будет посвящен технологическому лидерству

До Российского венчурного форума (РВФ) остается меньше месяца. Он пройдет с 8 по 10 апреля, первый день состоится в Иннополисе, а остальные – в Казани. Темой юбилейного форума станет технологическое лидерство.

В пленарной сессии примут участие министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, первый замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников и Раис Татарстана Рустам Минниханов. Премьер-министр страны Михаил Мишустин направит участникам форума видеообращение.

Как рассказала замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, запланирована традиционная встреча министра Валерия Фалькова с участниками, представляющими проекты и идеи.

Ольга Петрова: «Это живая дискуссия, где обсуждаются возможные корректировки и новые направления» Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

«Это живая дискуссия, где обсуждаются возможные корректировки и новые направления», – анонсировала она.

Тема пленарного заседания звучит как «Технологическое лидерство – инвестиции в будущее». Его фишкой станет выступление стартап-участника прошлых форумов, который поделится историей своего роста, расскажет о результатах и о том, как участие в мероприятиях повлияло на развитие его проекта.

Новинкой 20-го РВФ станет шоу-конкурс «Венчурные игры» для молодых предпринимателей, а все события впервые будут транслироваться онлайн с последующим сохранением трансляций. Организаторы также подготовили каталог стартапов в онлайн- и печатной версиях.

Чисто заявок от стартапов на участие в выставке РВФ кратно выросло в 2026 году

Свои стенды представят свыше 150 участников, которые будут сгруппированы по нескольким направлениям: беспилотные авиационные системы, средства производства и автоматизации, передовые решения для системы здравоохранения, новые материалы и химия, новые атомные и энергетические технологии, техобеспечение продовольственной безопасности, биоэкономика, строительные технологии, транспортная мобильность и космос.

«Отмечу, что в этом году кратно выросло количество заявок от стартапов на участие в выставочной и деловой программе форума. На сегодня подано более 1,3 тыс. заявок, в экспозиции примут участие более 150 проектов, а всего 210 стартапов примут участие в питч-сессиях. Международный трек будет представлен 25 иностранными стартапами», – рассказал директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев.

Главным инструментом для общения участников станет мобильное приложение форума – еще одна новинка этого года.

«Сейчас оно загружается в цифровые магазины, и мы наполняем его контентом», – анонсировал Галиев.

На РВФ приедут зарубежные участники и инвесторы

Участниками РВФ станут представители стран СНГ, Азии и Ближнего Востока, а также Африки. Ожидаются инвесторы из Белоруссии, Израиля, Бангладеша и Саудовской Аравии. Совместно с AAOIFI (Организация по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых учреждений), которая открыла представительство в Казани, пройдет секция, посвященная исламским финансам.

«Главная задача международной части форума – укрепить экспорт технологических решений российских компаний и обеспечить доступ нашим участникам к лучшим зарубежным технологиям и практикам», – пояснил Галиев.

По итогам питч-сессий, где стартаперы презентуют свои разработки, будут отобраны 20 проектов для участия в акселерации. Будет акселератор БРИКС, который помогает российским компаниям выйти на экспорт в страны объединения, на Ближний Восток и в Северную Африку. Второй акселератор рассчитан на три месяца работы с менторами по технологическим и инвестиционным запросам.

РВФ дает возможность живого общения, которого не хватает игрокам рынка высоких технологий

Партнер инвесткомпании «Кама Флоу» Евгений Борисов развеял миф, что игроки рынка высоких технологий взаимодействуют только в онлайне и не нуждаются в реальных встречах.

«Мы, как никто другой, на самом деле страдаем от нехватки прямого общения. Российский венчурный форум – это как раз площадка, где собираются разные представители рынка, и при этом все эти игроки объединены общей повесткой, общей мотивацией к созданию будущего. На самом деле мы получаем тот самый глоток свежего воздуха, обмениваясь контактами, получая инсайты, которые звучат на площадке», – сказал Борисов.

Площадка действительно собирает большое число зарегистрированных участников.

«Так скажем, доезжаемость до РВФ критически высока. Все знают, что все там будут», – добавил он.

Кроме того, форум – это ценный источник информации для участников за счет своей многогранной повестки и участия экспертов.

«Любой участник, будь то стартап, бизнес-ангел или инвестор, получает для себя ценную информацию, в том числе ту, которую ты просто из публичных источников не достанешь», – заявил Борисов.

По его мнению, ни о какой стагнации венчурного рынка, о которой говорят в экспертном сообществе, речи нет, и цифры, озвученные на пресс-конференции, являются тому подтверждением.

«Мы много лет присутствуем на площадке и видим, что реально каждый год все больше и больше экспонентов, больше и больше участников, все время появляются новые лица. Для всего рынка это очень важный сигнал, который говорит о том, что общественный интерес растет. РВФ – такой важный путеводный маяк для всей тусовки, для всех венчурных инвесторов, технологических предпринимателей», – сказал Борисов.

Итоги за 20 лет

Цифры, которые продемонстрировал Российский венчурный форум за 20 лет, озвучил президент Академии наук РТ (АН РТ) Рифкат Минниханов. За все годы зафиксировано свыше 30 тыс. участников, подано более 6 тыс. заявок от стартапов, 1 тыс. участников представили свои экспозиции.

«Совокупная выручка участников – более 49 млрд рублей, а подтвержденные инвестиции на площадке – более 2 млрд рублей», – сказал президент АН РТ.

Он выразил уверенность, что юбилейный Российский венчурный форум станет важным шагом в укреплении инновационного потенциала страны, и пригласил всех в Казань.

«Хочу поблагодарить Республику Татарстан и лично Раиса за внимание, которое уделяется техпреду (технологическому предпринимательству, – прим. Т-и), за количество проектов, которое рождается в рамках форума. В них вовлекается все больше студентов, которые учатся на практических примерах и осваивают азы технологического предпринимательства», – сказала замминистра Петрова.

РВФ она назвала живой системой, внутри которой всегда кипит жизнь.

«Надеюсь, что юбилейный 20-й форум станет еще активнее предыдущего, но та планка, которая уже достигнута, она уже достаточно высока», – высказала пожелание замминистра.