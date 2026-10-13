Путевку на хадж разыграют на турнире по корэш и армрестлингу в Челнах

Путевку на хадж в 2026 году разыграют среди победителей XVII Всероссийского турнира по борьбе корэш и армрестлингу на Кубок Духовного управления мусульман Татарстана. Соревнования пройдут 31 октября в Набережных Челнах, сообщает ДУМ РТ.

Турнир начнется в 10:00 в спортивной школе олимпийского резерва «Витязь» имени М. Ш. Бибишева на Набережночелнинском проспекте, 23. Главный приз достанется одному из победителей в десяти весовых категориях.

В соревнованиях по корэш предусмотрены шесть категорий: до 60, 70, 80, 90 и 100 кг, а также свыше 100 кг. В армрестлинге участники выступят в категориях до 70 кг, до 85 кг и свыше 85 кг. Также предусмотрена отдельная категория для ветеранов в возрасте от 60 лет.

К участию допускаются мусульмане старше 18 лет, совершающие намаз, имеющие необходимую физическую подготовку и медицинский допуск. Перед выходом на ковер спортсменам предстоит пройти тест на знание правил чтения намаза. Проверка начнется в 8:00. Участникам необходимо быть в спортивной форме и тюбетейке.

Организаторами турнира выступают ДУМ РТ, исполком Набережных Челнов, Федерации корэш России и Татарстана, а также Набережночелнинский мухтасибат.