Путевки в санатории, концерты и инклюзивный бал: Декада инвалидов стартовала в Татарстане

Ежегодно 3 декабря весь мир и Татарстан отмечает Международный день инвалидов. В республике проживают 285 тыс. человек с инвалидностью, что составляет 7,3% от населения региона. О мерах социальной поддержки, обучении и трудоустройстве людей с ограниченными возможностями – в материале «Татар-информа».

Эльмира Зарипова: «Татарстан получил 2,6 млрд федеральных средств на адаптацию 921 социально значимого объекта. Это объекты транспорта, системы образования, здравоохранения и другие» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Татарстан за 10 лет адаптировал под нужды инвалидов 921 объект

Как сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, в Татарстане по программе «Доступная среда» за 2011—2020 годы для инвалидов адаптирован 921 социально значимый объект, на эти цели направлено 2,6 млрд рублей.

«С 2011 года в регионе заговорили о «Доступной среде». Это был первый серьезный прорыв, чтобы люди с инвалидностью могли попасть на нужные объекты — здравоохранения, образования, социального обслуживания. Татарстан получил 2,6 млрд федеральных средств на адаптацию 921 социально значимого объекта. Это объекты транспорта, системы образования, здравоохранения и другие. Следующим этапом стала адаптация жилых домов, а сегодня мы говорим о доступности услуг», — проинформировала министр.

В Татарстане сейчас работает 114 государственных учреждений социального обслуживания, где людям с ограниченными возможностями предоставляются различные услуги. Уровень обеспеченности населения социальными услугами составляет 100%. В 2022 году в реестр поставщиков социальных услуг включены 26 негосударственных организаций. За последние четыре года из республиканского бюджета направлено 163 млн на оборудование центров реабилитации и учреждений здравоохранения.

Особое внимание в Татарстане уделяется семьям, воспитывающих детей-инвалидов с тяжелыми множественными нарушениями здоровья Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Минтруд открыл «детский сад» для инвалидов с ментальными нарушениями

Поддержка людей с инвалидностью в нашем регионе оказывается по трем направлениям: социальные услуги, субсидии и льготы, профориентация и содействие занятости.

В реабилитационных центрах организована система ранней помощи, направленная на профилактику детской инвалидности и улучшение здоровья. Ежегодно 18 тыс. взрослых людей и 4 тыс. детей получают реабилитационные услуги. Каждый год около 5 тыс. родителей обучаются в «Школах родительского всеобуча», где они изучают основные приемы ухода за особенными детьми, получают консультации психологов.

Особое внимание в Татарстане уделяется семьям, воспитывающих детей-инвалидов с тяжелыми множественными нарушениями здоровья. Более 500 таких семей пользуются услугами социального обслуживания на дому. На базе двух детских домов-интернатов и шести домов-интернатов для людей с психическими расстройствами реализуется проект «Сопровождаемое проживание».

«Проект охватывает 145 человек. Мы организовали в каждом интернате с помощью спонсоров отдельные комнаты, где поставили кухни, стиральные машины, бытовую технику, чтобы научить ребят всем этим пользоваться. Самое сложное в этой истории было обучение людей с психическими расстройствами пользоваться общественным транспортом и самостоятельно делать покупки в магазинах», - отметила Зарипова.

В республике есть свои истории успеха. Так, воспитанник детского дома с умственной отсталостью в Дербышках вернулся в семью сестры. Еще двое воспитанников Зеленодольского специализированного учреждения зарегистрировали брак и живут самостоятельно. С недавних пор социализация молодых людей проводится в центре Казани.

«На базе отделения дневного пребывания казанского центра социального обслуживания на ул.Тинчурина проведен ремонт и созданы отдельные группы для ребят младшего, среднего и старшего возраста. Это важно, чтобы дети обещались между собой. А еще это передышка для родителей, которые смогут на три-четыре часа оставить детей воспитателям и сходить куда-либо по своим делам. К примеру, посетить врача в больнице», - пояснила министр труда, занятости и социальной защиты РТ.

«После заболеваний ковидом среди людей старшего поколения часто встречаются когнитивные нарушения» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

За год в «школах ухода» обучились 2,5 тыс. татарстанцев

В 2022 году услугами долговременного ухода в Татарстане удалось охватить 3,3 тыс. инвалидов, в «школах ухода» обучено 2,5 тыс. родственников тяжелобольных людей, нуждающихся в постоянном уходе.

«Мы зачастую сталкиваемся с такой ситуацией, когда пожилой человек, проживающий с нами, тяжело заболевает: случаются инсульты, инфаркты, ментальные нарушения. Родственники должны знать, как правильно ухаживать за пожилым человеком, как правильно его кормить. После заболеваний ковидом среди людей старшего поколения часто встречаются когнитивные нарушения», - проинформировала Зарипова.

Пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в посторонней помощи, в Татарстане реализуется с 2019 года в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Услугами сиделок в регионе сейчас пользуется более 300 человек. В отделениях дневного пребывания социальные услуги в этом году получили более 1 тыс. пожилых людей и инвалидов с ментальными нарушениями.

«В семье, где есть дети с множественными нарушениями, мы подтягиваем доходы до уровня прожиточного минимума» Фото: © «Татар-информ»

За год на меры соцподержки направлено более 2,7 млрд

На оказание различных мер социальной поддержки инвалидам Татарстана в 2022 году направлено более 2,7 млрд рублей, в том числе 47,7 млн рублей из регионального и 2,7 млрд рублей из федерального бюджета.

«На республиканском уровне тоже оказываются меры поддержки. В семье, где есть дети с множественными нарушениями, мы подтягиваем доходы до уровня прожиточного минимума. Мы осуществляем индивидуальную доплату, потому что пониманием, как важно поддержать такие семьи», - рассказала министр труда, занятости и социальной защиты.

Татарстанцы пользуются льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг. Субсидии-льготы получают более 250 тыс. инвалидов, в том числе более 15 тыс. детей-инвалидов. Жители республики, страдающие хронической почечной недостаточностью и онкологическими заболеваниями, получают компенсацию за проезд к месту лечения и обратно.

В Бавлах мужчина занимается разведением домашней птицы и кроликов. В скором времени он будет реализовывать продукцию на маркет-плейсах Фото: © «Татар-информ»

За год 13 инвалидов открыли свое дело

В Татарстане проживает 109 тыс. инвалидов трудоспособного возраста, из них трудоустроено более 31 тыс. человек. Уровень занятости инвалидов трудоспособного возраста в регионе составляет почти 29%.

«Инвалидам оказывается содействие в открытии собственного дела. Субсидии в размере 145 тыс. рублей предоставляются через центры занятости. Только в этом году 13 инвалидов открыли собственное дело», - сказала Зарипова.

Так, безработная женщина с инвалидностью из Арска после обучения открыла косметологический салон. В Бавлах мужчина занимается разведением домашней птицы и кроликов. В скором времени он будет реализовывать продукцию на маркет-плейсах. Еще один татарстанец занимается продвижением сайтов, а женщина-инвалид из Казани обучилась на психолога и теперь проводит онлайн-консультации.

Татьяна Алексеева: «В рамках нацпроекта «Образование» реализуются мероприятия «доброшколы» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

За два года регион переоборудует 16 «доброшкол» для особенных детей

По словам начальника Управления общего образования Минобрнауки Татарстана Татьяны Алексеевой, в республике проживает более 29 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья. Более 17 тыс. из них – дошколята и еще более 12 тыс. – школьники.

«В республике работает 554 детских сада с группами компенсирующей направленности. Увы, дети не становятся здоровее, и поэтому наша задача заключается в том, чтобы их максимально подготовить к школе», - заметила она.

В 2020 году на базе КФУ был открыт отдельный детский сад для детей с расстройствами аутистического спектра. В будущем это учреждение должно стать ресурсным центром. В Татарстане более 500 школ реализуют адаптивные образовательные программы, в них обучается более 4 тыс. детей. В регионе создана сеть специализированных учреждений, в которых обучаются более 7 тыс. детей.

«В рамках нацпроекта «Образование» реализуются мероприятия «доброшколы». С 2019 года Татарстан является участником проекта по поддержке образования детей с особенностями в развитии. За четыре года 23 школы были оснащены специализированным оборудованием на 127 млн рублей», - проинформировала Алексеева.

В частности, в «доброшколах» оборудованы кабинеты психологов, логопедов, швейного дела, технологии, созданы спортивные залы, обустроены библиотеки.

Представитель Минобра РТ добавила, что в 2023-2024 годы еще 16 школ для детей с особенностями в развитии будут оснащены новым оборудованием. На эти цели будет направлено 134 млн рублей, в том числе более 108 млн из федерального и более 25 млн из регионального бюджета.

Фердинат Закиров напомнил, что у татарстанцев появилась возможность оформить электронный сертификат. Это новый платежный инструмент, который позволяет получать государственную поддержку для приобретения средств реабилитации Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

ФСС Татарстана за год отправит на отдых в санатории более 14 тыс. человек

На обеспечение техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями и санаторно-курортным лечением татарстанцев в 2022 году из федерального бюджета выделено более 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил и.о. управляющего региональным отделением Фонда социального страхования РФ по РТ Фердинат Закиров.

«Из них 1,3 мдрд использовано на приобретение технических средств реабилитации, более 325 млн – на выплату компенсации, более 200 млн рублей – на санаторно-курортное лечение», - сказал он.

Спикер напомнил, что у татарстанцев появилась возможность оформить электронный сертификат. Это новый платежный инструмент, который позволяет получать государственную поддержку для приобретения средств реабилитации. Правом на приобретение технических средств реабилитации с помощью электронного сертификата могут воспользоваться федеральные льготники, а также пострадавшие на производстве. В этом году таким правом воспользовались более 940 человек. Закиров рассказал об организации санаторно-курортного лечения.

«В этом году запланировано оздоровить более 14,2 тыс. человек. Для обеспечения санаторно-курортным лечением заключен 41 контракт. Для федеральных льготников приобретено более 8 тыс. путевок, 1,7 тыс. путевок – для детей-инвалидов. Кроме того, около 1,4 тыс. человек, пострадавших на производстве, направлены в центры реабилитации ФСС», - добавил Закиров.

Кроме того, работающим гражданам предпенсионного и пенсионного возраста из Татарстана закуплено более 3 тыс. санаторно-курортных путевок.

Инесса Клюкина: «В Казани состоится первый республиканский инклюзивный бал. Мы в предвкушении: девушки мерят платья, делают прически» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Казанской Ратуше пройдет первый республиканский инклюзивный бал

Инвалиды республики ведут активный образ жизни. Они завоевывают призовые места на чемпионате «Абилимпикс», участвуют в спортивных и культурных мероприятиях. Так, 2 декабря в Казанской Ратуше пройдет первый республиканский инклюзивный бал с участием 70 человек.

«В Казани состоится первый республиканский инклюзивный бал. Мы в предвкушении: девушки мерят платья, делают прически. Это всероссийская акция, инициированная представителями Самары. Сегодня балы пройдут во всех городах России. В Татарстане бал пройдет при поддержке «Доброй Казани», благотворительного фонда «Доверие»», - сообщила руководитель творческой инклюзивной студии «Э-моция» Инесса Клюкина.

К этому мероприятию люди с ограниченными возможностями из Казани готовились целых два месяца, активно занимались с хореографами. На праздник приглашены люди разных возрастов, увлекающиеся бальными танцами. Участники акции будут танцевать под музыкальное сопровождение оркестра Татарстанского государственного академического театра имени Галиаскара Камала.

С 1 по 10 декабря в республике проходит декада инвалидов, в рамках которой запланировано более 5 тыс. различных мероприятий. Во всех муниципальных образованиях в эти дни будут организованы «горячие линии», бесплатные консультации по правам людей с инвалидностью. В районах республики пройдут концерты, литературно-музыкальные встречи, социально-инклюзивные мастер-классы. Культурные мероприятия для людей с ограниченными возможностями в этом году завершит 24 декабря в Казани финал республиканского конкурса среди женщин с инвалидностью «Жемчужина Татарстана».