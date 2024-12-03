Путевки в санатории, компенсация ЖКУ и ОСАГО: какую помощь получают инвалиды Татарстана

Эльмира Зарипова: «В формирование доступной среды вовлечены сами жители республики»

Фото: prav.tatarstan.ru

На адаптацию соцобъектов для инвалидов за год направят 30 млн рублей

В настоящее время в Татарстане проживают 282 тысячи инвалидов, в том числе 18 тысяч детей. В этом году в республике на создание доступной среды и адаптацию учреждений здравоохранения, образования, культуры и социальной сферы будет направлено 30 млн рублей. До конца года будут адаптированы еще 30 объектов социальной сферы.

«В формирование доступной среды вовлечены сами жители республики. Это не только те, кто имеет ограничения, но и мамы с маленькими детьми, которых приходится возить в колясках, а также пожилые люди», – рассказала министр труда, занятости и социальной защиты региона Эльмира Зарипова.

При непосредственном участии татарстанцев за 12 лет реализации проекта в информационной системе «Народный контроль» в раздел «Доступная среда» поступило около 3 тысяч обращений, 88% которых решены положительно.

Ежегодно в Татарстане около 5 тысяч детей в возрасте до трех лет с ограниченными возможностями получают раннюю помощь. В прошлом году был создан ресурсный центр по оказанию таких услуг семьям на базе реабилитационного центра «Апрель» в Казани.

В реабилитационных центрах созданы различные мастерские: швейные, гончарные, работы по дереву Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для детей-инвалидов открыты швейные и гончарные мастерские

В центре «Апрель» работают отделение ранней помощи и отделение дневного пребывания для детей с ментальными нарушениями. В этом году аналогичные отделения появились в Елабуге, Зеленодольске и Набережных Челнах.

«Мы ведем историю, связанную с профориентацией ребят, вместе с их родителями. Это не просто ознакомление с миром профессий, но, прежде всего, определение склонностей ребенка исходя из его состояния здоровья, чтобы выбор профессии был разумным и осознанным», – подчеркнула Зарипова.

В реабилитационных центрах созданы различные мастерские: швейные, гончарные, работы по дереву. Они помогают ребятам сделать свой профессиональный выбор, а в будущем, возможно, стать самозанятыми.

В этом году в реабилитационных центрах для детей более 4,2 тысячи семей были обучены навыкам ухода. В Год семьи в России во всех центрах реабилитации республики проводятся открытые семейные и родительские дни.

«В последний вторник каждого месяца на базе реабилитационного центра проходят консультации для родителей. Есть возможность посмотреть, какой прогресс был сделан за последний месяц, над чем еще нужно работать», – заметила Зарипова.

Благодаря проекту уже более 2,5 тысячи родителей детей с ограниченными возможностями из Татарстана получили консультации по различным вопросам.

Уровень занятости инвалидов трудоспособного возраста в Татарстане достигает 32% от общего их числа в регионе Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Каждый третий инвалид трудоспособного возраста занят в экономике»

Уровень занятости инвалидов трудоспособного возраста в Татарстане достигает 32% от общего их числа в регионе. По России данный показатель составляет 28%.

«Это самый высокий уровень трудоустройства людей с инвалидностью в ПФО. У нас почти каждый третий инвалид трудоспособного возраста занят в экономике. Более 2 тысяч работодателей сегодня предлагают более 12 тысяч рабочих мест по квоте», – рассказала министр труда, занятости и соцзащиты РТ.

Для содействия занятости инвалидов в республике организуются разные мероприятия. Люди с ОВЗ получают бесплатные услуги по профессиональной ориентации, а безработные инвалиды – услуги по психологической поддержке, социальной адаптации и профессиональному обучению.

«По отдельному решению Раиса Татарстана ежегодно в бюджете республики предусматривается около 30 млн рублей на сохранение рабочих мест на предприятиях, образованных обществами инвалидов», – подчеркнула Зарипова.

Семьи из Татарстана, в которых воспитываются дети-инвалиды, получают субсидии-льготы на оплату ЖКУ, ежемесячные выплаты и пособия Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Субсидии на оплату ЖКУ, выплаты и компенсация расходов на проведение газа

Семьи из Татарстана, в которых воспитываются дети-инвалиды, получают субсидии-льготы на оплату ЖКУ, ежемесячные выплаты и пособия, а также единовременные субсидии.

С 2012 года детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, предоставляется ежемесячная выплата. В этом году такую выплату получили 116 детей-инвалидов.

С 2019 года назначается и выплачивается ежемесячное пособие члену семьи, где воспитываются пять и более детей в возрасте до 18 лет и в которой хотя бы один из родителей или детей – инвалид. В этом году меру поддержки получили более 180 человек.

Субсидии-льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в республике получают 249 тысяч инвалидов, включая 15 тысяч семей с детьми-инвалидами.

Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляется единовременная субсидия на проведение газа внутри границ участка домовладения и приобретение внутридомового газового оборудования. По данным Зариповой, это серьезное подспорье. В этом году такую выплату получили 58 семей с детьми-инвалидами.

Социальная пенсия назначается детям-инвалидам и инвалидам с детства. Их пенсия в настоящее время составляет 18,4 тыс. рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Участники СВО проходят реабилитацию и получают помощь в поисках работы

Участники СВО и члены их семей из Татарстана получают обширный пакет соцподдержки, им оказываются реабилитационные услуги и содействие при устройстве на работу.

«На базе центра “Идель” мы открыли отделение для тех, кто имеет серьезные и множественные нарушения, нуждается в постоянной посторонней помощи. Сегодня 22 участника прошли через наши реабилитационные учреждения», – рассказала Эльмира Зарипова.

Инвалиды боевых действий пользуются правом на внеочередной прием на соцобслуживание. Все социальные услуги представляются бесплатно. Реабилитационные центры республики проводят социальную реабилитацию для участников СВО, получивших инвалидность. Особенно востребованы психологическая помощь и мероприятия по социальной адаптации.

В республике были организованы 24 специализированные ярмарки вакансий для участников СВО и членов их семей. По итогам мероприятий 63 человека трудоустроено, в процессе подбора вакансий еще 17 человек. Кроме того, 18 человек обучены, 3 человека проходят переподготовку, 8 членов семей участников СВО получили единовременную финансовую помощь в размере 145 тыс. рублей на открытие собственного дела.

Эдуард Вафин рассказал о пенсионном обеспечении инвалидов из Татарстана Фото: prav.tatarstan.ru

Пенсии по инвалидности назначаются автоматически

О пенсионном обеспечении инвалидов из Татарстана, обеспечении их необходимыми средствами реабилитации и путевками в санатории рассказал управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.

«Более 60 тысяч человек получают страховые пенсии по старости, этот вид пенсий положен инвалидам первой, второй и третьей группы, у которых есть страховой стаж. Размер пенсий рассчитывается индивидуально и зависит от группы инвалидности, стажа, среднего заработка, перечисленных страховых взносов. Средний размер пенсии сегодня – 13,9 тыс. рублей», – пояснил он.

Социальная пенсия назначается детям-инвалидам и инвалидам с детства. Их пенсия в настоящее время составляет 18,4 тыс. рублей. Пенсии по инвалидности назначаются автоматически благодаря единой цифровой платформе.

«Государственные пенсии по инвалидности полагаются людям, которые приобрели инвалидность при прохождении военной службы по призыву, в добровольческих формированиях при проведении СВО, а также при техногенных и других катастрофах. На сегодняшний день у нас на учете 764 получателя», – отметил Вафин.

Инвалиды вследствие военной травмы и участники Великой Отечественной войны одновременно получают два вида пенсий – страховую по старости и государственную по инвалидности. Всего таких в Татарстане 655 человек.

«Средний размер пенсии у граждан вследствие военной травмы – 40,5 тыс. рублей, у участников Великой Отечественной войны – более 52 тыс. рублей», – заметил Вафин.

В этом году дети-инвалиды погибших участников СВО также получили право на два вида пенсий. Выплаты подлежат ежегодной индексации. В этом году страховые и пенсии по государственному пенсионному обеспечению для неработающих граждан были проиндексированы на 7,5%.

«Со следующего года планируется возобновить индексацию пенсий работающим, для которых индексация не проводилась с 2016 года», – сообщил Вафин.

С начала года в отделениях медицинской реабилитации прошли лечение более 2 тыс. ребят Фото: © «Татар-информ»

Путевки в санатории, бесплатные парковки и компенсация половины стоимости ОСАГО

Льготники из Татарстана, которые сохранили набор социальных услуг, при наличии медицинских показаний получают санаторно-курортные путевки. С начала года на отдых и лечение направлено более 7,3 тысячи человек.

Отделение СФР по РТ компенсирует стоимость полиса ОСАГО людям, использующим автомобили по медицинским показаниям. Право на возмещение 50% стоимости полиса имеют инвалиды, в том числе дети с инвалидностью, которым автомобиль необходим по программе реабилитации или абилитации.

«Компенсацию можно получить один раз в год на один автомобиль», – уточнил Эдуард Вафин.

Такую выплату в этом году получили 993 жителя Татарстана. Люди с ограниченными возможностями пользуются парковками бесплатно. Для этого нужно зарегистрировать автомобиль и подать заявление на портале госуслуг.

Владимир Филатов рассказал о медицинской реабилитации инвалидов Фото: prav.tatarstan.ru

Тяжелобольные дети получают помощь в хописе

Заместитель министра здравоохранения РТ – начальник управления здравоохранения Казани Владимир Филатов рассказал о медицинской реабилитации инвалидов. В зависимости от тяжести состояния пациента она оказывается в три этапа.

«За 10 месяцев этого года медицинская реабилитация была оказана 3,6 тыс. пациентам, имеющим группу инвалидности. Из них на стационарном этапе получили медицинскую реабилитацию 1,4 тыс. человек, на амбулаторном этапе – 2,2 тыс. человек», – отметил он.

С начала года в отделениях медицинской реабилитации прошли лечение более 2 тысяч ребят, в том числе 508 детей-инвалидов. В системе Минздрава РТ функционируют три детских республиканских санатория, в которых за 10 месяцев лечение получили 340 детей-инвалидов.

В республике развита сеть паллиативной помощи. Как отметил Филатов, для улучшения качества жизни тяжелобольных пациентов в республике создано некоммерческое медицинское частное учреждение «Детский хоспис». С начала года в круглосуточном стационаре хосписную помощь получили 103 ребенка.

Участники СВО и члены их семей из Татарстана получают обширный пакет соцподдержки Фото: © «Татар-информ»

«Отказался от инвалидности и вернулся в зону СВО»

Владимир Филатов отдельно рассказал о медицинской помощи для участников специальной военной операции, которые получили инвалидность в результате ранений.

«Сейчас направлено в бюро медико-социальной экспертизы 342 человека, но один из них решил отказаться от получения инвалидности и вернулся в зону СВО. Из 341 человека 331 установлена группа инвалидности, одному группа инвалидности подтверждена и оставлена без изменений, 9 человек признаны инвалидами не были», – сообщил Филатов.

Он добавил, что работа с участниками СВО сейчас проводится большая. Определены несколько центров ответственности по республике – госпитали для ветеранов войн в Казани и Набережных Челнов, Республиканская клиническая больница и 7-я городская больница Казани. Развернуто 460 коек, в том числе реабилитационные койки для тех, кто получил ранения.