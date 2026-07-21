Кравцов: путевки в «Артек» сохранят для детей, не попавших на текущую смену

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что дети, которые не смогли попасть в Международный детский центр «Артек» в текущую смену, смогут воспользоваться своими путевками после возобновления работы учреждения.

«Мы сохраняем путевки. Все дети, которые не смогли попасть в “Артек” в эту смену, получат свои места в приоритетном порядке <…>, как только он (центр – прим. Т-и) возобновит работу», – сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба Минпросвещения.

По словам министра, инфраструктура детского центра полностью готова принять детей, как только это позволит ситуация.