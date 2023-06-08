Путевка в Питер, велопарковка, набор для опытов: в Казани наградят победителей «Эковесны»

Победителей республиканского конкурса «Эковесна-2023» наградят сегодня в Казани. Мероприятие впервые частично пройдет под открытым небом — на территории экстрим-парка «Урам». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

«Конкурс проходит ежегодно с 2016 года и является заключительным мероприятием санитарно-экологического двухмесячника, который проходил с 1 апреля по 31 мая. Его главная цель — приобщение жителей республики к природоохранной деятельности, выявление лучших инициатив и поощрение самых активных. В этом году „Эковесна“ приурочена к Году национальных культур и традиций», — отметили в ведомстве.

Конкурс проходил в два этапа — районный и республиканский. Помимо абсолютных победителей все финалисты районных этапов получили призы. Лучшим муниципальным районам награды вручил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Сегодня участников конкурса наградят в нескольких номинациях: «Лучший детский сад», «Лучшая школа», «Лучшая семья», «Лучший двор».

Кроме того, будут отмечены победители конкурса рисунков «Экология в традициях». В этом году в оргкомитет поступило более тысячи работ учащихся школ и воспитанников детских садов. Призы победителям вручит министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Как уточнили в пресс-службе Минэкологии РТ, подарки подобраны таким образом, чтобы они были максимально полезными для участников. Так, лучшая школа получит набор для проведения химических опытов, детский сад — музыкальную колонку, экосемья — путевку в Питер, лучший двор — велопарковку. Также будут награждены журналисты, принимавшие активное участие в освещении санитарно-экологического двухмесячника, и объявлены имена победителей конкурса #ЭстафетыДобра.

За два месяца проведения конкурса участниками было проведено более 750 экомероприятий — посадки леса, субботники, активисты мастерили скворечники, организаторы акции читали эколекции, проводили экскурсии в лаборатории.